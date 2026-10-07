AMSTERDAM (ANP) - Met een uitgebreide ceremonie heeft het Allard Pierson Museum woensdag in Amsterdam een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardewerken vaas met deksel uit de derde eeuw voor Christus, met daarop geschilderd een bruiloftstafereel.

De vaas, een zogeheten pyxis uit het Siciliaanse dorp Centuripe, werd ooit illegaal opgegraven. Ergens na 1979 werd het object illegaal uitgevoerd uit Sicilië en in 1997 zonder herkomstpapieren of exportvergunning aan het museum verkocht op de kunstbeurs Tefaf.

Het Allard Pierson zegt de vaas terug te geven "op ethische gronden". Er is geen wettelijke verplichting. Nederland ratificeerde pas in 2009 een Unesco-verdrag uit 1970 dat voorwaarden stelt aan verwerving van archeologische objecten. Daardoor kan het museum niet worden beticht van heling. Het Allard Pierson is overgegaan tot restitutie om de goede relatie tussen het museum en de Italiaanse autoriteiten in stand te houden.