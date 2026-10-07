APELDOORN (ANP) - Baanwielrenners Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor hun zevende wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudig olympisch kampioenen op dit onderdeel zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober waren ze samen opnieuw de besten op de teamsprint tijdens de WK in Chili.

Hoogland (33) sloeg de EK van februari in Turkije over. Net als een jaar eerder volgde de elfvoudig wereldkampioen een eigen schema. Hoogland twijfelde eerder of hij door wilde tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar vorig jaar kondigde hij aan dat hij dat nog wel ziet zitten.

Vijfvoudig olympisch kampioen Lavreysen eindigde de afgelopen EK voor het eerst sinds 2017 zonder gouden medaille. De 29-jarige sprinter begon na een korte voorbereiding niet topfit aan het toernooi. Enkele maanden eerder veroverde hij op de WK in Chili nog als eerste ooit vier keer goud. In Shanghai doet Lavreysen van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometer tijdrit, waardoor Lavreysen maximaal drie titels kan veroveren.

Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Kim Kalee proberen in China hun titel op de teamsprint te prolongeren. In Chili werden zij vorig jaar de eerste Nederlandse wereldkampioenen op dit onderdeel bij de vrouwen. Van de Wouw pakte ook goud op de kilometer tijdrit en de individuele sprint. Die onderdelen rijdt zij volgende week opnieuw, net als de keirin.