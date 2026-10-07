Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn de tweede en laatste dag van hun staatsbezoek aan Finland begonnen op de nationale begraafplaats in Helsinki. Bij het oorlogsmonument legde het koningspaar een krans.

Op de zogeheten Hietaniemibegraafplaats in de wijk Töölö zijn talloze prominente Finnen begraven, onder wie enkele presidenten.

Het staatsbezoek wordt woensdagmiddag voortgezet in Lapland. Felipe reist met de Finse president Alexander Stubb naar Rovaniemi, waar ze een kazerne van de Finse lucht- en landmacht bezoeken. Beiden houden ook een toespraak over de veiligheid van Europa en ze ontmoeten studenten van de Universiteit van Lapland.

Het is voor het eerst in decennia dat er een Spaanse koning een staatsbezoek brengt aan Finland. Dat gebeurde in 1989 voor het laatst; toen kwamen Felipes ouders, koning Juan Carlos en koningin Sofia op bezoek.