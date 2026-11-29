DEN HAAG (ANP) - Alle zeventig activisten die zaterdag werden aangehouden nadat zij de A12 in Den Haag blokkeerden, zijn weer vrij, meldt de politie. Of zij nog een boete krijgen en of het Openbaar Ministerie verdere stappen onderneemt, is volgens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk.

Zaterdagmiddag blokkeerden demonstranten van Extinction Rebellion de snelweg ter hoogte van het Haagse Bos. De politie arresteerde onder anderen vijftien actievoerders die vanuit twee voertuigen via de tunnelbak de snelweg waren opgelopen en daar het verkeer belemmerden. Een derde voertuig wist aanvankelijk door te rijden, maar werd later in Zoetermeer tegengehouden. Daarin trof de politie zogenoemde lock-onmiddelen aan, waarmee actievoerders zich aan elkaar of aan de weg kunnen vastmaken. De zes inzittenden werden aangehouden.

Ook op de nabijgelegen Benoordenhoutseweg hadden demonstranten de weg bezet. Agenten haalden hen van het wegdek en brachten hen met lijnbussen weg.