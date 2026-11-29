Een feestelijke mijlpaal voor Studio 100: vandaag speelt
40-45, de Musical in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld haar 500e
voorstelling! Om dit groots te vieren, verrassen hoofdrolspelers René van Kooten
en Renée Fokker hun collega’s met een heerlijke traktatie. Even verruilen de
twee het podium voor een churrokraam, waar ze zelf churros bakken en uitdelen
aan de cast en crew.
Bekijk de video-interviews van Chris Ouboter met René van
Kooten en Sjoerd Pleijsier
Sinds de première in september 2024 hebben honderdduizenden enthousiaste
bezoekers de voorstelling gezien. Met de 500e voorstelling viert de
grootschalige productie ruim twee jaar na de première een indrukwekkend succes.
De traktatie is een warm dankjewel aan de cast en crew die keer op keer het
aangrijpende verhaal met passie tot leven brengt. De jubileumvoorstelling wordt
gespeeld tijdens de matinee van zaterdag 28 november.
Over 40-45, de Musical:
40-45, de Musical vertelt het ontroerende verhaal van de broers Louis en
Dirk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lijnrecht tegenover elkaar komen te
staan. Waar de één kiest voor het verzet, maakt de ander een totaal andere
keuze. Tegen de achtergrond van de oorlog worden familiebanden, vriendschappen
en liefdes op de proef gesteld.
De voorstelling is exclusief te beleven in de Midden-Nederland Hallen in
Barneveld. Het publiek neemt plaats op acht verrijdbare tribunes die tijdens de
voorstelling door de enorme theaterhal bewegen. Filmbeelden, decors, muziek,
acteurs en technische effecten smelten samen tot één unieke totaalervaring.
Meer informatie en kaartverkoop:
www.40-45.nl