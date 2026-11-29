Een feestelijke mijlpaal voor Studio 100: vandaag speelt 40-45, de Musical in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld haar 500e voorstelling! Om dit groots te vieren, verrassen hoofdrolspelers René van Kooten en Renée Fokker hun collega’s met een heerlijke traktatie. Even verruilen de twee het podium voor een churrokraam, waar ze zelf churros bakken en uitdelen aan de cast en crew.

Bekijk de video-interviews van Chris Ouboter met René van Kooten en Sjoerd Pleijsier

Sinds de première in september 2024 hebben honderdduizenden enthousiaste bezoekers de voorstelling gezien. Met de 500e voorstelling viert de grootschalige productie ruim twee jaar na de première een indrukwekkend succes.

De traktatie is een warm dankjewel aan de cast en crew die keer op keer het aangrijpende verhaal met passie tot leven brengt. De jubileumvoorstelling wordt gespeeld tijdens de matinee van zaterdag 28 november.

Over 40-45, de Musical: 40-45, de Musical vertelt het ontroerende verhaal van de broers Louis en Dirk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Waar de één kiest voor het verzet, maakt de ander een totaal andere keuze. Tegen de achtergrond van de oorlog worden familiebanden, vriendschappen en liefdes op de proef gesteld.

De voorstelling is exclusief te beleven in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. Het publiek neemt plaats op acht verrijdbare tribunes die tijdens de voorstelling door de enorme theaterhal bewegen. Filmbeelden, decors, muziek, acteurs en technische effecten smelten samen tot één unieke totaalervaring.