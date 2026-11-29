Dolly Parton is vanaf 2028 mogelijk weer op het podium te zien. Een bron meldde aan The Sun dat de voorbereidingen voor hologramshows van de zangeres in volle gang zijn. Het team van de overleden Parton zou daarvoor samenwerken met de makers van de ABBA Voyage-concerten.

Vlak voor haar overlijden bevestigde Parton al dat ze bezig was met haar avatarproject, dat zich toen in de "vroege ontwikkelingsfase" bevond. De countryster overleed afgelopen augustus op 80-jarige leeftijd.

"Het lijkt erop dat het gevestigd zal zijn in Nashville, waar ze woonde, en dat de opening gepland staat voor 2028", liet een bron zondag weten aan The Sun. Partons manager reageerde daarop door te stellen dat "we ervoor zullen zorgen dat de dromen die ze nog wilde vervullen, werkelijkheid worden".

De virtuele concerten van ABBA zijn een groot succes in Londen. Daar werd de ABBA Arena gebouwd voor digitale avatars van de bandleden uit 1979, naast een liveband. Het eerste optreden was in mei 2022 en ze gaan nog door tot in ieder geval juni 2027 met zeven shows per week.