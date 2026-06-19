Anti-foltercomité: zorg detentiecentra vreemdelingen onvoldoende

STRAATSBURG (ANP) - De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet deels tekort. Dat geeft het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa aan in een rapport na een bezoek in oktober aan de detentiecentra in Rotterdam en op Schiphol en de gevangenis in Ter Apel.

Het comité zag in het detentiecentrum in Rotterdam veel mensen met complexe problemen, zowel fysiek als mentaal, en met een verslaving. Volgens het CPT is de zorg onvoldoende voor de mensen die daar zitten. "Dit draagt bij aan het hoge niveau van geweld tussen gedetineerden onderling en de frequente inzet van het Intern Bijstand team (IBT)."

Ook in de gevangenis in Ter Apel zag het comité veel mensen met psychische problemen en verslavingen. Ook voor hen was er onvoldoende zorg. Ook de speciale afdeling voor kwetsbaren was niet geschikt, mede door de grote omvang en het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Wel was het comité onder de indruk van de variëteit aan activiteiten, werk en onderwijs in de PI Ter Apel.