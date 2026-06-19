Stuntkabouter betrokken bij dodelijk ongeluk in Frankrijk

Martijn van Eijzeren, beter bekend onder zijn artiestennaam Stuntkabouter, is recent betrokken geraakt bij een dodelijk auto-ongeluk in Frankrijk. Bij het ongeluk kwam regisseur Ilya Vierhout om het leven. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en mag Van Eijzeren Frankrijk niet verlaten, laat zijn advocaat Alexandre Boissiere weten. De acteur, die ook onderdeel was van de songfestivalact van Joost Klein, zit niet vast.

Het ongeluk gebeurde nadat Van Eijzeren en Vierhout terugreden naar Nederland na het bezoeken van het filmfestival van Cannes. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

"In de eerste plaats is het belangrijk duidelijk te maken dat deze situatie een menselijke tragedie is", zegt Boissiere. "Martijn is diep getroffen door het verlies van zijn beste vriend, die hij als een broer beschouwde en die een essentiële plaats in zijn leven innam. Zijn gedachten zijn bij Ilya, Ilya's familie en allen die door deze tragedie zijn geraakt."

Van Eijzeren werkt volgens de advocaat volledig mee met de autoriteiten. "Binnen deze context is het belangrijk duidelijk te maken dat de Franse wetgeving inzake ernstige verkeersongevallen één van de strengste in Europa is en dat het juridische raamwerk in Frankrijk significant anders is dan dat in Nederland. Bij dit soort zware ongevallen volgt er een diepgravend onderzoek en terwijl de Franse autoriteiten in kaart brengen wat er gebeurd is, is het de persoon in kwestie niet toegestaan Frankrijk te verlaten."

Omdat het onderzoek nog loopt, doet Boissiere verder geen uitspraken.

Vorige week liet Klein al weten dat hij concerten in Polen had afgezegd vanwege "onverwachte persoonlijke omstandigheden". Ook hij was bevriend met Vierhout.