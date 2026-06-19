Meer dan 100.000 mensen kochten zomerabonnement trein

DEN HAAG (ANP) - Zo'n 105.000 mensen hebben tot nu toe het goedkopere zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Dat meldde staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat in het programma Dit is de Dag van NPO Radio 1.

De NS en andere treinvervoerders lanceerden maandag een abonnement waarmee reizigers in de zomer voor 49 euro per maand onbeperkt in de daluren kunnen reizen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 118 miljoen euro beschikbaar gesteld om de korting te bekostigen. Volgens de NS is dat budget voldoende voor 500.000 abonnementen per maand.

De belangstelling was de eerste dag zo groot dat er problemen met de website ontstonden. Op de tweede dag kampte de NS met inlogproblemen door een ICT-storing, vermoedelijk ook veroorzaakt door de drukte.

Staatssecretaris Bertram is blij met het aantal afgesloten abonnementen. "Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, wij zijn er blij mee."