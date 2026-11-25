HAARLEM (ANP) - Busreizigers in het noorden en westen van Noord-Holland stappen vanaf 16 juli 2028 in bij Arriva. De provincie verstrekt de vervoerder hiervoor de opdracht, zo maakte gedeputeerde Jeroen Olthof (PRO, mobiliteit) bekend. Arriva zegt toe dat na een overgangsperiode bussen vaker gaan rijden en dat er ruimere reistijden en betere overstapmogelijkheden komen.

Arriva neemt de vervoerstaak over van Connexxion/Transdev, die niet meer verder wilde in deze regio. Voor de nieuwe concessie van het regionaal busvervoer had zich onlangs slechts één vervoerder aangemeld. Connexxion wilde niet meer meedingen, omdat het vervoersbedrijf te veel risico's en onzekerheden voorzag, liet een woordvoerster destijds weten. De nieuwe concessie loopt tot 2041 en kan met twee jaar worden verlengd.

Olthof voorziet "een beter regionaal busnetwerk. Uit de bieding van Arriva blijkt dat de dienstverlening er in de komende jaren flink op vooruitgaat." Zo groeit lijn 80 tussen Haarlem en Zandvoort uit tot een zogeheten Randstad-netlijn die vaker rijdt. Op Texel rijdt meteen vanaf de start een vaste buslijn van de Veerhaven via Den Burg naar De Cocksdorp.

Elektrische bussen

Ook rijdt Arriva vanaf het begin volledig met elektrische bussen. Dat was geen eis van de provincie, maar de vervoerder meldt dat er straks genoeg elektrische voertuigen zijn om alle ritten uitstootvrij te rijden. Arriva verzorgt al in meerdere provincies trein- en busvervoer.

Het vergunde ov-gebied beslaat de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar en omgeving en Zuid-Kennemerland/IJmond. In deze regio's liggen 24 van de 44 gemeenten in de provincie: Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

In het gebied wonen circa 1 miljoen mensen en werken er zo'n 460.000. Dagelijks maken circa 44.000 mensen gebruik van de bus, meldt de provincie. Ongeveer om de tien jaar moeten provincies het busvervoer opnieuw aanbesteden. De provincie bepaalt de regels en eisen en kiest de beste aanbieder.