NOORDLAREN (ANP) - Een marathon op natuurijs lijkt nog ver weg. Kars Kroeze, ijsmeester in het Groningse dorp Noordlaren, gaat nog niet aan de slag zolang de temperatuur overdag boven 0 graden is. "We maken dun ijs, dus als de zon erdoor komt, is het dweilen met de kraan open. Ik heb geen idee wat het gaat doen", aldus Kroeze.

In het Overijsselse Haaksbergen zijn ze wel bezig om alles op de rit te krijgen. "Het gaat heel moeizaam. Er staan eikenbomen langs de baan en daar vallen bladeren af. Die zijn vastgevroren op de baan", zegt voorzitter Mark van der Meijde van schaatsvereniging IJsch. "Die proberen we van de baan te halen." Er wordt nu zwaarder materiaal ingezet. Of een marathon op natuurijs erin zit, is nog spannend volgens Van der Meijde.

Bij de Winterswijkse IJsvereniging in Gelderland, waar schaatsster Judith Krabbenborg dinsdag het werelduurrecord op natuurijs verbeterde, wordt woensdag ook geschaatst. Waar er normaal 50 tot 100 bezoekers komen, verwachten ze daar nu 150 tot 200 man.