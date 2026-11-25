Tina de Bruin vindt haar overleden schoonvader Jules Croiset "een groots acteur en nog grootser echtgenoot, vader en grootvader". De 51-jarige actrice reageerde op Instagram op het overlijden van Croiset, die zij Maupie noemde net als haar man Vincent Croiset. "Maup had altijd tijd, altijd een verhaal en hield de moed erin, koos altijd voor de zon", aldus De Bruin.

Croiset overleed maandag; zijn familie maakte zijn dood woensdag bekend. "Een paar dagen geleden legde hij zijn ketting met daaraan een symbool dat letterlijk het leven betekent en dat hij zijn hele leven gedragen had af", blikt De Bruin terug. Volgens de actrice zei Croiset dat de ketting in de weg zat. "Niet veel later is hij rustig vertrokken."

Volgens De Bruin kon je met Croiset lachen: "Humor, zelfspot en peilloze diepten, Maupie bezat het allemaal. Als Maupie sprak maakte hij simpele woorden bijzonder, hij gaf zinnen glans." Croiset, vooral bekend als acteur en stemacteur, werd 89 jaar oud. "Dag lieve Maupie, forever bij ons", sluit De Bruin af.