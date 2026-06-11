DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst wil het vernieuwde btw-systeem zelf gaan beheren en onderhouden. Dat schrijft staatssecretaris Eelco Eerenberg (Belastingen, D66) in een Kamerbrief. Het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises gaat het nieuwe systeem nog steeds leveren, maar de servers komen onder meer in eigen datacentra.

Eerder maakte de Tweede Kamer zich grote zorgen over het nieuwe btw-systeem als het in Amerikaanse handen zou komen. De D66-staatssecretaris gaf toen al aan dat hij de aanbesteding aan Fast Enterprises niet terug kan draaien. Als oplossing kiest hij er nu voor om zelf de hosting van het systeem te gaan doen. Hierdoor "heeft de Belastingdienst controle over de toegang tot de software en de bijbehorende data", stelt Eerenberg nu de Kamer gerust.

Door de andere aanpak lukt het niet om per 1 juli het eerste deel van het nieuwe systeem in te voeren. Het huidige systeem is sterk verouderd. Ondernemers die hun omzetbelastinggegevens moeten doorgeven, ondervinden geen vertraging of extra kosten door de latere invoering, verwacht Eerenberg.

Eerder dit jaar was onder meer PRO, toen nog in de Kamer als GroenLinks-PvdA, bang dat de Amerikaanse regering het systeem in een uiterst geval kan stilleggen. De staatssecretaris kondigde in maart een onafhankelijk onderzoek aan naar de risico's van de nieuwe leverancier. Uit die analyse bleek dat "de risico's rondom vertrouwelijkheid van gegevens en de continuïteit van de dienstverlening" niet voldoende afgewend konden worden in "de huidige geopolitieke context". Dat heeft de Belastingdienst doen besluiten het systeem zelf te gaan beheren.