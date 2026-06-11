MEXICO-STAD (ANP) - Tienduizenden Mexicanen zijn al uren voor het begin van de openingswedstrijd van het WK aanwezig bij het Mexico City Stadium. Het is de derde keer dat er in Mexico een mondiaal eindtoernooi wordt gehouden. De openingsceremonie begint om 19.30 uur (Nederlandse tijd) en anderhalf uur later staat de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika op het programma.

De Mexicaanse autoriteiten stellen alles in het werk om de opening van het 23e WK goed te laten verlopen. Duizenden agenten zorgen ervoor dat demonstranten de wegen naar het stadion niet kunnen blokkeren. Dat lijkt te lukken. Voor het stadion staan wel enkele moeders die met grote foto's aandacht vragen in de zoektocht naar hun verdwenen kinderen.

De voetbalfans komen met name met openbaar vervoer naar de eerste wedstrijd in groep A. Bij het stadion is de sfeer feestelijk en gemoedelijk. De Mexicaanse bondscoach Javier Aguirre heeft vertrouwen in een goed begin van het WK van het gastland.