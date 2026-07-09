Bryan Adams rouwt om de dood van de Welshe zangeres Bonnie Tyler. Donderdag werd bekend dat de zangeres op 75-jarige leeftijd is overleden. De Canadese muzikant herinnert zich zijn collega om haar "geweldige stem". "En ik zal altijd dankbaar zijn voor haar prachtige versie van Straight From The Heart", voegt Adams eraan toe.
Adams bracht Straight From The Heart in 1983 uit als onderdeel van zijn album Cuts Like a Knife. Tyler bracht in datzelfde jaar haar vijfde studioalbum Faster Than the Speed of Night uit, met daarop haar eigen versie van het nummer. Op het album uit 1983 staat ook Tylers grootste hit Total Eclipse of the Heart.