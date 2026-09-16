Duitsland en VS willen militaire samenwerking versterken

WASHINGTON (ANP) - Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse ambtgenoot Pete Hegseth hebben daarover dinsdag een intentieverklaring ondertekend.

De ministers bespraken onder meer hoe ze de wapenproductie kunnen opvoeren, nu beide landen hun voorraden luchtafweerraketten en langeafstandswapens willen aanvullen. Ze willen daarvoor de samenwerking tussen defensiefabrikanten intensiveren. Zo moeten Europese bedrijven bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom.

Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriotraketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de VS.

"Als we onze krachten nog nauwer bundelen, kunnen we de systemen die wij en onze NAVO-partners dringend nodig hebben voor afschrikking en defensie, sneller en in grotere aantallen leveren," zei Pistorius. "Op deze manier versterken we de paraatheid van Duitsland, de VS en het gehele bondgenootschap."