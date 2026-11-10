Black Friday-aanbiedingen beginnen volgens helft van de Nederlanders te vroeg

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november, maar de eerste aanbiedingen verschenen al eind oktober. 50,9% van de Nederlanders vindt dat aanbiedingen rond Black Friday te vroeg beginnen. Nog iets meer mensen, 53,5%, letten door wekenlange acties minder op aanbiedingen.

Dat blijkt uit de voormeting van de Black Friday Barometer 2026 van het onafhankelijke platform Black Friday Nederland. Onderzoeksbureau Norstat ondervroeg daarvoor 1.518 Nederlanders, van 22 tot en met 28 oktober. De uitkomsten zijn gewogen, zodat ze een goed beeld geven van de Nederlandse bevolking.

Sommige winkels begonnen al op 30 oktober

Black Friday is voor winkels niet alleen die ene vrijdag. Volgens campagne-informatie van winkels die bij Black Friday Nederland zijn aangesloten, startten sommige acties dit jaar al op 30 oktober. Voor zo'n lange periode bestaan namen als Black Week en Black Month. De enquête liep net voordat die eerste acties begonnen.

Het platform zag eerder al in zijn eigen cijfers dat aankopen via BlackFridayNederland.nl tussen 2022 en 2025 steeds eerder plaatsvonden. Met de Barometer onderzoekt Black Friday Nederland nu hoe Nederlanders zelf over die langere actieperiode denken.

“We kijken niet alleen naar wat mensen kopen, maar ook naar hoe ze de periode rond Black Friday beleven. Na Black Friday vragen we dezelfde mensen opnieuw wat ze kochten en wanneer. Zo zien we of hun verwachtingen uitkomen,” zegt Pablo Druijts, oprichter van BlackFridayNederland.nl.

Kritiek het grootst bij mensen van 30 tot en met 44 jaar

Tegenover de helft die de start te vroeg vindt, staat 12,7% die het daar niet mee eens is. Ook wie zeker of waarschijnlijk iets wil kopen, is kritisch. Van die groep vindt 51,0% de start te vroeg. Per leeftijdsgroep loopt dat uiteen, zo laat het onderzoek van Black Friday Nederland zien:

18 tot en met 29 jaar: 53,0%

30 tot en met 44 jaar: 58,4%

45 tot en met 59 jaar: 49,9%

60 jaar en ouder: 45,2%

Over hoe lang Black Friday eigenlijk duurt, denken Nederlanders ook verschillend. Zo denkt 30,9% dat Black Friday loopt van vrijdag tot en met Cyber Monday. Een groep van 18,5% houdt het op één dag en 5,2% denkt dat Black Friday vrijwel de hele maand november duurt.

Black Friday-aanbiedingen vallen steeds minder op

Een actie die weken duurt, valt minder op. Veel mensen zeggen door de lange acties minder op aanbiedingen te letten. Bij mensen die zeker of waarschijnlijk iets willen kopen, geldt dat voor 50,7%. Daarnaast vindt 50,9% het aanbod in de periode rond Black Friday onoverzichtelijk. Druk om snel te beslissen speelt een kleinere rol: 36,7% zegt dat tijdelijke aanbiedingen die druk geven.

Wat mensen uiteindelijk kopen, meet de Barometer pas na Black Friday. Los daarvan meldde het CBS dat het consumentenvertrouwen in oktober licht daalde

Noteer nu wat het product kost

Wie in de lange aanloop wel iets wil kopen, heeft baat bij een plan. Zoek nu al de prijs op van het product dat je op het oog hebt. Twijfel je over een aanbieding? De checklist van ACM ConsuWijzer helpt je op weg. ACM ConsuWijzer raadt aan om via een prijsvergelijkingssite te kijken wat een product eerder kostte en de prijs bij andere verkopers te vergelijken. Klinkt een korting te mooi om waar te zijn, let dan extra op. Dat advies geldt ook als je in een winkel koopt en niet online.

In december volgt de nameting

Na Black Friday en Cyber Monday krijgen de mensen uit de voormeting opnieuw vragen. Dan blijkt wat ze echt kochten en wanneer. Deed een deel zijn eerste aankoop al vóór Black Friday? En vinden mensen achteraf nog steeds dat de aanbiedingen te vroeg begonnen? Daarnaast vragen de onderzoekers naar wat mensen uitgaven en hoeveel voordeel ze zelf denken te hebben gehad. De uitkomsten verschijnen in december.