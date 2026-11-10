Marius Borg Høiby heeft opnieuw een aangetekend beroep tegen de verlenging van zijn voorarrest verloren. Ook de hoogste rechter in Noorwegen vindt dat de zoon van koningin Mette-Marit nog niet kan worden vrijgelaten, melden Noorse media. Hij blijft nu zeker tot 30 november in voorlopige hechtenis.

Høiby ging vorige week in beroep tegen een beslissing van het hof die een uitspraak van de rechter terugdraaide. Die vond dat de 29-jarige Høiby onder voorwaarde van een meldplicht en drugstests wel vrij mocht komen.

Al diverse malen probeerde Høiby vrij te komen, maar dat mislukte steeds omdat de rechter vindt dat de kans op recidive te hoog is. Zijn advocaat meende dat zijn situatie na zestien weken thuiszitten "ondraaglijk" was.

Indringer

Høiby zit sinds begin februari in voorlopige hechtenis. Na ruim vijf maanden in de gevangenis van Oslo verblijft hij sinds juli onder elektronisch toezicht op Skaugum, de residentie van het Noorse koningspaar. Een maand eerder werd de 29-jarige Høiby veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen en een mishandeling.

De uitspraak komt nadat Høiby afgelopen week in het nieuws kwam nadat iemand zijn huis binnendrong. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.