A$AP Rocky hoopt op eerste Grammy voor album Don't Be Dumb

A$AP Rocky hoopt met zijn album Don't Be Dumb voor het eerst een Grammy Award te winnen. "Ik moet echt iets mee naar huis nemen. Ik heb bloed, zweet en tranen erin gestopt", zegt de rapper in een interview met The Rolling Stone.

De Amerikaanse artiest bracht zijn vierde studioalbum begin 2026 uit. Zijn vorige plaat, TESTING, kwam uit in 2018. "Acht jaar pauze en dan sterk terugkomen", zegt de rapper over Don't Be Dumb. "Ik voel me gezegend en heb er vertrouwen in dat we dit jaar iets groots gaan neerzetten. Het is alsof ik nooit weg ben geweest, en ik vind het geweldig."

De artiest trad de afgelopen maanden wereldwijd op met zijn Don't Be Dumb Tour. In augustus stond de rapper in de Ziggo Dome. De Grammy Awards worden op 7 februari 2027 uitgereikt.