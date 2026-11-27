WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken voor de plannen van de Iraakse premier Ali al-Zaidi om de controle van de overheid over het land te versterken. Bagdad wil onder meer de smokkel van Iraakse olie tegengaan.

De premier zei eerder deze week onder meer dat de federale autoriteiten en troepen de grensovergangen en olievelden in de Koerdische Autonome Regio moeten controleren. De regering komt hiermee rechtstreeks tegenover door Iran gesteunde milities en Koerdische bestuurders te staan. De leider van de Koerdische regio vindt de plannen onaanvaardbaar.

"We steunen de inspanningen van de Iraakse premier Ali al-Zaidi om het gezag van de staat in heel Irak te versterken, de smokkel van Iraakse olie te stoppen, corruptie te bestrijden en ervoor te zorgen dat alle wapens onder controle van de staat vallen", aldus Trump op zijn platform Truth Social.

Smokkel

Een woordvoerder van de Iraakse regering deed kort daarvoor uitspraken over de kwestie tegenover staatsmedia. Bagdad beschouwt de olie-export buiten de officiële staatsoliemaatschappij SOMO om als smokkel, omdat de inkomsten uit die verkoop niet in de staatskas belanden, zei hij. Irak is volgens hem tussen 2008 en 2025 naar schatting 100 miljard dollar (bijna 90,2 miljard euro) misgelopen door oliesmokkel via de Koerdische regio.

Irak sloot daar donderdag twee grensovergangen: één met Syrië en één met Iran. Diezelfde dag voerden duizenden Koerden protest tegen de plannen van Al-Zaidi, inclusief de inzet van federale troepen langs de internationale grenzen van de regio. De hoogste rechtbank van het land oordeelde woensdag dat Bagdad troepen langs alle internationale grenzen mag plaatsen.