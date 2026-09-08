LONDEN (ANP) - Drie Nederlandse voetbalsters zijn genomineerd voor de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste voetbalster ter wereld. Dat heeft de organisatie van de prestigieuze sportprijs dinsdag bekendgemaakt. Esmee Brugts, Kerstin Casparij en Vivianne Miedema zitten bij de dertig speelsters die op 26 oktober in Londen kans maken op de prijs.

Brugts won met FC Barcelona de Champions League. Ook werd ze met haar club met grote afstand kampioen van Spanje. Barcelona verloor slechts één wedstrijd en kreeg in het hele seizoen negen doelpunten tegen. De Spaanse beker en de nationale Supercup gingen ook naar Brugts en Barcelona. De linkervleugelverdedigster scoorde het afgelopen jaar dertien keer en gaf elf assists.

Casparij en Miedema werden met Manchester City kampioen van Engeland en wonnen de FA Cup. Spits Miedema was goed voor achttien doelpunten. Ook rechtsachter Casparij pikte drie doelpunten mee. Miedema raakte recent opnieuw geblesseerd aan haar knie.

De afgelopen drie jaar ging de Gouden Bal naar de Spaanse Aitana Bonmatí.