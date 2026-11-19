WINSCHOTEN (ANP) - De burgemeester van Oldambt heeft de Zembla-aflevering met beelden van een geheim vechttoernooi georganiseerd door neonazi's in het dorpshuis van Finsterwolde "vol afschuw gezien". Dit schrijft Cora-Yfke Sikkema in een verklaring. "Laten we heel helder zijn: verschil van mening mag. Maar discriminatie, uitsluiting en geweld mogen nooit. Dat gaat over de grenzen van onze democratie heen."

Sikkema noemt het wrang dat begin november in de gemeente, waar het Groningse dorp Finsterwolde onder valt, is stilgestaan bij de Holocaust. "En vandaag plaatsen we Stolpersteine in Scheemda, voor de Joodse inwoners die zijn afgevoerd en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze kwamen nooit meer terug. Dat begon ook met buitensluiten en ging steeds verder. Veel mensen zeggen gelukkig: nooit meer."

In de Zembla-aflevering over rechtsextremisme zijn beelden van Nederlandse vechttoernooien van neonazistische vechtclubs te zien. Daarbij waren verschillende leden van Forum voor Democratie aanwezig.