DEN HAAG (ANP) - De Russische ambassade in Den Haag heeft op sociale media beklemtoond dat burgers volgens de Conventies van Genève niet mogen deelnemen aan oorlogshandelingen. Doen ze dat wel, dan zijn het geen burgers meer, maar legitieme doelwitten van de tegenpartij.

De ambassade in Den Haag brengt dit in herinnering naar aanleiding van berichten in de NRC dat medewerkers van de Nederlandse wapenfabrikant Destinus in Oekraïne met drones op Russische doelen hebben geschoten. De ambassade toont een samenvatting van de website NL Times waarin ook staat dat "deskundigen en mensen van het Nederlandse ministerie van Defensie" betrokken zouden zijn geweest bij de acties in Oekraïne van Destinus.