Buurman zal 'bizarre' explosie Schammenkamp nooit vergeten

ROTTERDAM (ANP) - Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam hebben maandag in de rechtbank verdachte Jalal O. (37) geconfronteerd met de indringende gevolgen die ze nog iedere dag ervaren. "Vergeten zal ik deze bizarre gebeurtenis nooit", liet een van hen weten.

"Ik viel met vloer en al naar beneden. Zo hard dat ik de klap niet kan beschrijven. Ik lag onder het puin. Overal om me heen zag ik vuur. Ik zat met mijn voet vast in het puin", zei een advocaat namens de man die boven de ontplofte bedrijfsruimte woonde.

Hij was nog maar pas thuis na een wandeling en hoorde tijdens het bekijken van YouTube-video's opeens een hele harde knal. Hij zag de muren om hem heen scheuren en de vloer instorten. Hij vreesde voor zijn leven na zijn val. "Hier kom ik niet meer uit", omschreef de raadsman die angst. "Ik lag in een vuurzee. Om me heen hoorde ik dingen ontploffen en sissen."

Bij de ontploffing in het vermoedelijke drugslab kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven.