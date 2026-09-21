Venetië overweegt forse belastingverhoging voor dagjesmensen

VENETIË (ANP/RTR) - Venetië overweegt om de toeristenbelasting voor dagjesmensen fors te verhogen tot maximaal 30 euro per dag. Nu is dit nog 5 tot 10 euro. Daarnaast wil het stadsbestuur de periode waarin de toeristenbelasting wordt geheven verlengen.

Volgens een wethouder is het huidige tarief te laag om overtoerisme tegen te gaan. De hoogte van het nieuwe tarief voor 2027 moet volgens hem nog met de regering worden besproken en vastgesteld. Volgens hem is een dagtarief van 50 euro ook niet uitgesloten.

"De huidige heffing is voor vrijwel iedereen betaalbaar. Het risico is dat de heffing daardoor niet langer het ontmoedigende effect heeft dat deze maatregel zou moeten hebben", zei de overheidsfunctionaris.

Venetië kampt al jaren met overtoerisme. Vooral op piekdagen zorgen grote aantallen dagjesmensen voor drukte in het historische centrum, terwijl het aantal inwoners afneemt.