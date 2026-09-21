sor in april naar Gashouder in Amsterdam

Producer, componist en rapper sor treedt volgend jaar op in de vernieuwde Gashouder. De artiest geeft op 3 april 2027 een concert op de locatie in Amsterdam, maakte hij maandag bekend.

De Nederlandse muzikant staat bekend om zijn mix van muziekstijlen. Na zijn drieluik Bae Doven, met invloeden van klassieke muziek, volgde dit jaar zijn album INSOMNIA. De artiest won in 2023 twee Edisons, een jaar eerder won hij het tv-programma Maestro.

De presale voor het concert start dinsdag, en de reguliere kaartverkoop begint op donderdag.