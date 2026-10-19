Calandbrug dinsdagochtend nog dicht voor verkeer en scheepvaart

ROZENBURG (ANP) - De Calandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is dinsdagochtend nog dicht voor verkeer en scheepvaart, laat een woordvoerder van ProRail maandagavond weten. Verkeer moet daardoor omrijden.

De klep van de brug stond maandagmiddag half open en ging niet meer helemaal dicht. Monteurs onderzochten de storing. Inmiddels is volgens de woordvoerder duidelijk in welke pijler van de brug de storing zit, maar nog niet wat de storing precies is. "Het is een ingewikkelde constructie", aldus de woordvoerder. In de nacht kan er volgens haar niet worden gewerkt aan de brug.

Eerder deze maand was de voormalige spoorbrug ook al een paar dagen gesloten voor wegverkeer door een probleem met lasers die verkeerde metingen doorgaven.