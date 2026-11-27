OVERASSELT (ANP) - De camera's die door de gemeente zijn geplaatst bij de woning aan de Honingklaver in Overasselt blijven langer hangen. De camerabewaking blijft er nog zeker tot 15 januari, heeft burgemeester Joerie Minses besloten.

De woning was eerder dit jaar vier weken gesloten. Dat gebeurde nadat een ander pand in de Gelderse plaats, de woning van de voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G., op 1 september het doelwit was van een groep gewapende mannen. Volgens diverse media woont familie van Jan G. in het pand aan de Honingklaver.

De burgemeester sloot de woning aan de Honingklaver destijds "om daarmee de rust in de omgeving verder te herstellen en de openbare orde te waarborgen". Na vier weken werd die sluiting niet verlengd, omdat Minses dat naar eigen zeggen niet langer kon rechtvaardigen. Sinds begin oktober wordt de woning wel bewaakt met camera's en daarmee hoopt de burgemeester "een bijdrage te leveren aan de rust en veiligheid in de buurt".