MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez is ervan overtuigd dat bij de parlementsverkiezingen van zondag een linkse meerderheid te behalen is. Zijn sociaaldemocratische PSOE, die een minderheidsregering leidt, wordt volgens de laatste peilingen opnieuw de tweede partij van het land.

Sánchez stelt dat interne cijfers laten zien dat zijn partij de meeste stemmen zal krijgen. "Ik kan me niet voorstellen dat we verliezen", zei hij tegen radiozender SER. Volgens Sánchez zijn steeds meer linkse kiezers bereid om te gaan stemmen. Het is in Spanje niet meer toegestaan om nieuwe peilingen te publiceren.

De laatste peilingen wijzen op een mogelijke meerderheid voor de conservatieve Partido Popular en de radicaal-rechtse partij Vox in het 350-koppige parlement. De PP zou op circa 31 procent van de stemmen kunnen rekenen en Vox 18 procent. De PSOE staat na een lichte stijging op bijna 30 procent. De kleinere linkse partijen die Sánchez nodig heeft, komen samen uit op zo'n 10 procent.