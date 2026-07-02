APELDOORN (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit in Apeldoorn een spoednoodopvang voor asielzoekers voorlopig vanwege de vondst van asbest. Dat meldt de gemeente Apeldoorn.

In het gebouw aan de Waleweingaarde, waar op 1 juni de opvang is gestart, is materiaal aangetroffen dat asbest bevat. Uit voorzorg worden vrijdag alle zestig bewoners verplaatst naar een andere, nog onbekende COA-locatie.

Tegen de komst van de spoednoodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken en de mobiele eenheid ingezet. Verschillende demonstranten werden aangehouden.

Het COA laat onderzoek uitvoeren om vast te stellen waar het asbest zich precies bevindt en wat de gevolgen zijn voor de verdere bouwwerkzaamheden en de veiligheid. "In afwachting van de uitslag van het volledige onderzoek, zal de spoednoodopvang gesloten blijven. Naar verwachting is het onderzoek volgende week afgerond", aldus de gemeente.