Cabaretier Jay Francis heeft donderdagavond in het Toon Hermans Theater in Sittard de Diamanten Ticket Award ontvangen voor zijn voorstelling Evolutie. De Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) reikt deze award uit voor voorstellingen waarvoor meer dan 100.000 kaarten zijn verkocht. Evolutie ging in mei 2025 in première.

"Ik vind het bijzonder en onwerkelijk dat er echt 100.000 mensen zijn gaan zitten voor mij", reageert de 32-jarige comedian tegenover het ANP. "Vooral omdat ik nog maar zo kort bezig ben. Moeilijk om te beseffen dat dit echt gebeurt." Eerder dit jaar ging deze prijs naar onder meer de voorstelling van Pieter Derks en de musicals Hairspray en We Will Rock You.

Francis is nu zes jaar bezig in het theater en Evolutie is zijn zesde voorstelling. Opvallend is dat hij begon op sociale media en daarna direct in grote zalen ging spelen. Hij verkocht Ziggo Dome en Ahoy uit. Als Tisjeboy Jay staat hij online bekend om zijn uitgesproken mening over voornamelijk maatschappelijke thema's. In coronatijd uitte hij kritiek op het overheidsbeleid. Ook zet hij vraagtekens bij hoe de maatschappij omgaat met thema's als 'woke' en genderdiversiteit.

Stempel

Niet zelden komt zijn online voorkomen hem op kritiek te staan van mensen die het niet eens zijn met wat hij zegt. "Als het maatschappelijk gevoelig ligt, wordt het groter. Mensen gaan aan op wat zij persoonlijk aanvallend vinden en negeren de rest", zegt hij daarover. "En soms werkt het wel in mijn nadeel. Je zegt iets in comedyperspectief en krijgt een stempel waar je niet meer vanaf komt."

Spijt heeft hij niet van dingen die hij heeft gezegd, zegt hij. "Ik vind dat een lastig woord, maar ik denk wel dat ik kan groeien als mens. De intentie is voor mij leidend. Ik wil niemand kwetsen, ik wil mensen laten lachen. En soms lukt dat niet", zegt Francis. "Ik kan schieten op het doel, maar schiet niet altijd raak."