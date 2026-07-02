Disney werkt aan een derde film in de succesvolle animatiereeks Moana, in het Nederlands Vaiana. Dat heeft acteur Dwayne Johnson bevestigd tijdens een persconferentie in Rio de Janeiro, schrijft Variety.

"Ja, we hebben gesproken over Moana 3, inderdaad", zei Johnson. "De geweldige Jared Bush en Dana Ledoux Miller, die ook onze schrijvers waren. Zij zullen Moana 3 gaan schrijven." Verdere details over het verhaal zijn nog niet bekend.

De Disney-animatiefilm Moana kwam uit in 2016 en gaat over het Polynesische meisje Moana, dat op avontuur gaat om haar eiland te redden. Het vervolg uit 2024 bracht wereldwijd ruim 1 miljard dollar op. De liveactionversie van Moana, met Johnson en Catherine Laga'aia in de hoofdrol, is in Nederland vanaf 8 juli te zien in de bioscoop.