Doelman Room denkt er op volgende WK weer bij te zijn met Curaçao

PHILADELPHIA (ANP) - Eloy Room (37) denkt over vier jaar opnieuw als doelman van Curaçao naar het WK voetbal te gaan. "Natuurlijk kunnen we het WK nog een keer halen", zei de keeper na de uitschakeling van de kleinste deelnemer ooit in Philadelphia. "Ik ben er dan gewoon weer bij. Ik ga nog veel meer jongens overhalen om mee te doen. Waarom zou je niet voor Curaçao willen spelen?"

Room groeide tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico uit tot de grote ster van Curaçao. Met name in de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador vertolkte hij een glansrol. Room hield voor het oog van de wereld met talloze reddingen zijn doel schoon. Curaçao pakte met het 0-0 gelijkspel 1 punt. "Mijn redding direct aan het begin van de wedstrijd tegen Ecuador beschouw ik als mijn hoogtepunt van het WK", zei Room in de mixed zone na de 2-0-nederlaag tegen Ivoorkust. "Maar het is meer geweest dan voetbal. Voor Curaçao. Voor Nederland. We hebben heel veel mensen hoop gegeven. Dat je als klein land iets kunt bereiken. Dat maakt ons trots."

Volgens Room is de impact van het optreden van Curaçao op het WK groot. "We hebben Curaçao op de kaart gezet. We hebben alles gegeven. Het is een goede les voor ons geweest", stelde de doelman, die elf jaar geleden begon als international voor 'The Blue Wave'. "Veel mensen hielden het nooit voor mogelijk dat we naar het WK zouden gaan. We moeten nu verder bouwen aan de toekomst van het voetbal op Curaçao. Ik denk dat er veel jongens willen gaan voetballen op het eiland. Steeds meer jongens zullen voor Curaçao kiezen. Dat weet ik zeker."

Room gaat snel nadenken over zijn eigen toekomst. "Ik heb natuurlijk veel aandacht gekregen. Veel clubs hebben zich gemeld. Ik heb alles tijdens het WK aan mijn zaakwaarnemer overgelaten. We gaan snel zitten en dan zetten we alles op een rijtje", aldus Room, die sinds januari voor FC Miami speelde. "Ik wil eerst even bijkomen nu. Het is nog steeds onwerkelijk voor me."