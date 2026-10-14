De Noorse koning Haakon heeft, voor het eerst als koning, een bezoek gebracht aan de Noorse strijdkrachten. Haakon bezocht het grensstation Jarfjord, dat vlak bij de Russische grens ligt. Op beelden, gedeeld door het hof op sociale media, is te zien dat Haakon de militairen ontmoet en met hen in gesprek gaat.

De militairen horen bij de Finnmarksbrigade, een eenheid die in augustus 2025 is opgericht en onder meer de Noorse grens met Rusland bewaakt. Volgens het hof is de brigade aan het groeien om de aanwezigheid van defensie en de strijdmacht in het noorden te versterken.

Haakon, die zelf ook een militaire uitrusting aanhad, kreeg onder meer uitleg over de situatie langs de grens en de materialen die worden gebruikt.