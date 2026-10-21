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Computernetwerk hoger onderwijs uit voorzorg deels uitgeschakeld

21 okt , 11:51Landelijk
anp211026093 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - Delen van het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo's en onderzoeksinstellingen zijn woensdag uit voorzorg uitgeschakeld. Aanleiding is de waarschuwing voor kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP.
Het is niet bekend welke delen van het SURF-netwerk zijn getroffen. Ook de gevolgen voor bijvoorbeeld colleges en tentamens zijn nog niet duidelijk.
SURF is het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo's, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten.
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