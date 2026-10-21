Noel Clarke ontkent seksueel wangedrag

Noel Clarke heeft woensdag onschuldig gepleit in de misbruikzaak tegen hem. De Britse acteur wordt in de zaak beschuldigd van aanranding, voyeurisme en exhibitionisme.

Het gaat in totaal om vijf aanklachten voor vergrijpen die zouden hebben plaatsgevonden bij vijf vrouwen tussen 2007 en 2016. De 50-jarige Clarke ontkende schuld aan alle aanklachten. Hij moet volgens de BBC op 18 november weer voor de rechter komen.

Clarke werd bekend dankzij zijn rol in de serie Doctor Who. Vorig jaar kwam de acteur in het nieuws door de rechtszaak die hij tegen de krant The Guardian had aangespannen. Hij beschuldigde de krant van smaad. Die zaak verloor Clarke.