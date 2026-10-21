Dochter Ratelband 'overspoeld' met berichten na oproep over vader

De oudste dochter van Emile Ratelband wordt "overspoeld" met berichten na de oproep in de zoektocht naar haar vader. Zaterdag deelde Minou Ratelband op LinkedIn een bericht namens de kinderen waarin ze een geldbedrag van 2500 euro uitlooft voor de tip die tot haar vader leidt. Ze heeft nog geen reacties ontvangen die hebben geleid tot een "concrete ontwikkeling die ik kan melden", zei ze woensdag tegen het ANP.

Minou heeft het vooral over "lieve en hartverwarmende" berichten. "Het zijn er inmiddels zoveel dat het me niet meer lukt om iedereen persoonlijk te beantwoorden", benadrukt ze. De berichten met "lieve woorden, betrokkenheid en steun geven mij ontzettend veel kracht". Ze wil iedereen bedanken die de oproep deelt en meehelpt met de zoektocht.

De Nederlandse ondernemer, bekend van televisie, zou in 2022 geëmigreerd zijn naar Thailand. Ook zoon Emilio deelde afgelopen weekend de oproep over de zoektocht naar Ratelband. De 77-jarige Ratelband heeft negen kinderen bij verschillende vrouwen. Een deel van zijn kroost sloeg in de afgelopen twee jaar al vaker alarm om het gebrekkige contact met hun vader.