LEEUWARDEN/UTRECHT (ANP) - Supporterscollectief Nederland is teleurgesteld over de nieuwe maatregelen om vuurwerkgeweld bij voetbalwedstrijden tegen te gaan. Dat laat het samenwerkingsverband van Nederlandse supportersverenigingen zaterdag weten aan het ANP.

De KNVB besloot vrijdag, na overleg met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat wedstrijden voortaan direct worden gestaakt als er vuurwerk wordt gegooid of afgeschoten richting het veld of andere tribunes. Aanleiding daarvoor was het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhang bij SC Cambuur, waarbij zeven supporters gewond raakten. Ook ging het mis bij een duel van FC Utrecht.

"Als supporterscollectief Nederland zijn we teleurgesteld dat de emotie en onderbuik het winnen van de feiten en het gezonde verstand", zegt voorzitter Frank Kriellaars. "Met de nu voorgenomen aanpak zijn straks duizenden supporters de dupe van de wandaden van een enkeling. Iemand krijgt zo de macht om de dag van een vol stadion te verpesten."

'Opsporen en straffen'

"Niemand wil incidenten zoals de afgelopen weken bij Cambuur - Feyenoord en Utrecht - GAE. De daders moeten opgespoord en gestraft worden", aldus Kriellaars. "Het is jammer dat nu een beeld ontstaat dat het onveilig is in de voetbalstadions. Jaarlijks onderzoek laat juist zien dat het aantal incidenten daalt en het veiligheidsgevoel toeneemt."

Supporterscollectief Nederland wil een handreiking doen naar de politiek, de KNVB en andere betrokkenen "om rustig en op basis van feiten te zoeken naar een oplossing die dit probleem echt aanpakt, zonder dat goedwillende voetbalsupporters opnieuw de dupe zijn."