AMSTERDAM (ANP) - Vanaf het Museumplein zijn de demonstranten van het massale Rode Lijn-protest begonnen aan hun mars. Daarmee vragen de deelnemers aandacht voor de oorlog in Gaza en laten ze weten niet achter het Israëlbeleid van het kabinet te staan. Ze roepen het kabinet op om maatregelen te nemen tegen Israël.

Veel deelnemers aan de mars dragen rode kleding en hebben Palestijnse vlaggen meegenomen.

De mars rond het Vondelpark leidt langs onder meer de Stadhouderskade, Overtoom, de Amstelveenseweg, Cornelis Krusemanstraat en de De Lairessestraat. De mars eindigt weer op het Museumplein. Daar is dan nog een informatiemarkt met kraampjes van de organisatoren.

Voorafgaand aan de mars waren er toespraken. De sprekers richtten zich ook tot bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan genocide in Gaza, doordat zij bijvoorbeeld handelen met Israël. Onder meer Booking.com, medicijnenfabrikant Teva en Nederlandse banken kregen kritiek van de sprekers.