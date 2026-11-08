De pasgeboren baby van Harry Potter-actrice Bonnie Wright is de afgelopen vijf weken zes keer in het ziekenhuis opgenomen. Dat schrijft de 35-jarige Britse bij een foto met de kleine Aster.

"Onze lieve kleine Aster is in zijn vijf weken op aarde zes keer in het ziekenhuis opgenomen. Hij wordt daar behandeld voor een aandoening waarvan we wisten dat hij daarmee geboren zou worden", stelt Wright, die in de films over de tovenaarsleerling de rol van Ginny Weasley speelde. De Britse beviel eind september van haar tweede zoontje.

De actrice noemt haar zoontje "zo'n sterke, rustige baby" en zegt dat ze van geluk mag spreken dat ze zulke goeie vrienden en familie heeft die haar steunen en haar oudste zoon Elio naar school brengen. "Meehelpen met Elio naar school brengen, maaltijden voor ons koken en vragen hoe het met ons gaat. Het is mogelijk, app of bel je vrienden."