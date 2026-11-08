ARNHEM (ANP) - Een afgelasting van een wedstrijd in het betaald voetbal door het blokkeren van een spelersbus is niet eerder voorgekomen. Dat laat de KNVB weten aan het ANP naar aanleiding van het definitief niet doorgaan van het duel in de eerste divisie tussen Vitesse en De Graafschap.

Supporters van de club uit Doetinchem waren zo verbolgen over het besluit vanuit Arnhem om hen de toegang tot de wedstrijd in het GelreDome te ontzeggen, dat ze zondagochtend de poort bij stadion De Vijverberg met een hangslot afgrendelden en de spelersbus tegenhielden. De spelers van Vitesse en het thuispubliek wachtten tevergeefs op de komst van de spelers van De Graafschap.

"Dit is echt onacceptabel", zei Jan Bluyssen, manager competitiezalen bij de KNVB, bij ESPN. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt en dit willen we ook nooit meer meemaken. Dit is een waanzinsituatie. Mensen kunnen het ergens mee oneens zijn en iedereen kan zijn mening uiten. Maar dit is echt niet de juiste manier."