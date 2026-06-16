Vrijlating Sean Combs opnieuw naar voren gehaald

De datum waarop rapper en muziekproducent Sean Combs vrijkomt uit de gevangenis is opnieuw naar voren gehaald. Combs komt nu op 23 februari 2028 vrij, schrijven Amerikaanse media. Eerder stond Combs' vrijlating gepland voor 15 april 2028. Het is niet bekend waarom de datum is gewijzigd.

De artiest, ook bekend als Diddy, zit een gevangenisstraf uit nadat hij vorig jaar oktober werd veroordeeld voor twee aanklachten voor het vervoeren van personen met het doel prostitutie. De advocaten van Combs hebben hoger beroep aangetekend tegen de veroordeling.