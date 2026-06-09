DEN BOSCH (ANP) - Het gemeentebestuur van Den Bosch wil af van grote mensenmassa's op de donderdag voor carnaval. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Horecazaken die drank verkopen, mogen volgens het voorstel pas om 18.00 uur open. Kroegen en restaurants die geen carnavalsactiviteiten organiseren, kunnen "eenvoudig een ontheffing aanvragen".

Officieel begint carnaval op zondag, maar in de praktijk zijn in het zuiden van het land ook in de dagen daarvoor al festiviteiten. In Den Bosch is ook de donderdag "uitgegroeid tot een extra carnavalsdag", ziet de gemeente. Dit jaar kwamen donderdag zo'n 42.000 bezoekers naar de binnenstad, twee keer zoveel als in 2024.

"Bewoners ervaren op deze dag veel overlast en winkeliers kunnen hun werk steeds lastiger uitvoeren", legt de gemeente uit. "Het vroege en langdurige uitgaanspatroon speelt daarbij een grote rol, terwijl de stad op die dag nog niet is ingericht op zulke drukte."

Grootschalig festival

Volgens het college krijgt het volksfeest steeds meer het karakter van een grootschalig festival. "Dat zet niet alleen de traditionele sfeer en herkenbaarheid van het Oeteldonkse carnaval onder druk, maar ook de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde", schetst de gemeente. "Politie en Stadstoezicht geven aan dat de situatie niet langer houdbaar is, omdat hun reguliere werkzaamheden onder druk staan." Burgemeester Jack Mikkers voegt er in een verklaring aan toe dat op donderdag "de balans zoek is geraakt".

Een adviesgroep waarin de gemeente overlegt met alle belanghebbenden, kon het over de veranderingen niet eens worden. De belangen liggen "te ver uiteen", klinkt het. Daarom wil de gemeente nu zelf besluiten nemen.

Kritisch kijken

De lokale horeca is mordicus tegen de plannen. "Buitenproportioneel, onnodig beperkend voor ondernemers en schadelijk voor het gastvrije karakter van de gemeente", noemen de afdelingen Den Bosch en Rosmalen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de plannen. Voorzitter Otto van den Groenendaal van de Bossche afdeling erkent dat de drukte op de donderdag voor carnaval fors is toegenomen. "Maar de oplossing die de gemeente nu kiest, schiet wat ons betreft volledig door."

De sector vreest dat soortgelijke maatregelen in de toekomst ook bij andere evenementen worden opgelegd. "Dat is een ontwikkeling waar wij grote zorgen over hebben." Beide KHN-afdelingen roepen de gemeenteraad op "kritisch te kijken" naar de plannen en de gevolgen ervan.