De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou graag koning Charles uitnodigen om naar Oekraïne te komen. Dat heeft de president gezegd in een interview met de Britse krant The Guardian.

"Ik wil de koning graag uitnodigen. Ik weet niet hoe het moet vanuit veiligheidsoverwegingen. Natuurlijk willen we hem heel graag in Oekraïne zien", zei Zelensky.

Zelensky ontmoette de koning maandag op Windsor Castle. In het interview prees de president de "heel goede band" met Charles. "Toen ik vanmorgen met mijn vrouw belde, zei mijn vrouw eerst de groeten te doen aan zijne majesteit, en daarna aan de premier. Wij, en Oekraïne, houden van zijne majesteit."

Meerdere leden van de Britse koninklijke familie brachten sinds het begin van de oorlog met Rusland al eens een bezoek aan Oekraïne. Sophie, de hertogin van Edinburgh, ging in 2024 naar het land en prinses Anne was er afgelopen oktober. Ook prins Harry ging meerdere keren naar Oekraïne.