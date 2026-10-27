Paspoorten Bolsonaro ongeldig verklaard na missen deadline

BRASILIA (ANP/RTR/AFP) - Flávio Bolsonaro, die zondag de Braziliaanse presidentsverkiezingen verloor van de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva, heeft de deadline gemist om zijn paspoorten in te leveren. Die zijn daarom als vervallen verklaard, vertellen bronnen bij de politie.

De rechtse senator Bolsonaro maakte maandag bekend dat het Hooggerechtshof had bevolen dat hij Brazilië niet mag verlaten en dat hij zijn paspoorten moest inleveren. Hij zei daarbij dat hij niet de intentie had om het land uit te gaan.

Het is niet duidelijk waar Bolsonaro op dit moment verblijft. Autoriteiten in Argentinië ontkennen dat Bolsonaro dat land is ingereisd nadat lokale media dit hadden bericht.

Er loopt een onderzoek naar de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro in een witwaszaak. Hij ontkent schuldig te zijn.