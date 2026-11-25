ASSEN (ANP) - Drenthe heeft het papierwerk klaar waardoor sneller kan worden opgetreden tegen een zogenoemde 'probleemwolf'. De aanvraag van een vergunning om een wolf te mogen verjagen met bijvoorbeeld paintballen kan nu binnen twee weken in werking worden gesteld, meldde gedeputeerde Henk Emmens aan de Drentse provinciale politiek.

Drenthe heeft op dit moment geen probleemwolf, aldus Emmens. Een jaar geleden wel. Toen wilde de provincie de wolf afschieten die in de omgeving van Beilen verschillende keren schapen aanviel die achter beschermende rasters stonden. Tegen de tijd dat de vergunning daarvoor in orde was, was deze wolf verdwenen.

Ook als er snel een vergunning is om een wolf die bijvoorbeeld dicht bij mensen of honden komt aan te pakken, blijft het vinden van de juiste wolf ingewikkeld. DNA-sporen zijn niet voldoende. Foto's en ander beeldmateriaal kunnen helpen bij de identificatie, aldus Emmens.