Filmmaker Nico Crama is op 91-jarige leeftijd overleden. Volgens Stichting Film in Den Haag overleed Crama na een kort ziektebed in zijn woonplaats Scheveningen. Crama was zijn leven lang pleitbezorger voor animatie en korte films.

Crama studeerde in de jaren vijftig aan de Parijse filmschool Institut des Hautes Études Cinématographique (IDHEC), omdat er in Nederland nog geen filmopleiding was. Vanaf 1961 werkte hij als zelfstandig filmmaker en werkte hij met onder meer Paul Verhoeven, George Sluizer, Frans Zwartjes en Paul Driessen.

Twee van zijn animatiefilms, Oh My Darling (1978) en 3 Missies (1998), ontvingen een Oscarnominatie. Hij was betrokken bij meer dan tachtig producties in Nederland en in het buitenland. Een deel van zijn werk is te zien in De Schatkamer van Beeld en Geluid, waaronder Piet Mondriaan, een film-essay (1973), Het gat van Scheveningen (1973) en Beeld voor beeld (1985).