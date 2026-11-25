STRAATSBURG (ANP) - Europese natuurregels moeten worden herzien, vindt een meerderheid van het Europees Parlement. Dit steunde woensdag een voorstel om de zogeheten vogel- en habitatrichtlijnen te onderwerpen aan een "alomvattende toetsing" en op basis daarvan de wetten te wijzigen. Die twee richtlijnen zijn de basis voor de Natura 2000-gebieden en bepalen veel van het Nederlandse natuurbeleid.

Onder meer BBB-Europarlementariërs Sander Smit en Jessika van Leeuwen hebben het voorstel ingediend. In een persbericht noemen ze de stemming een "politieke doorbraak". Ze verwachten dat het met soepelere regels makkelijker wordt om vergunningen te krijgen.

De Commissie heeft allerlei wetten geschreven die regels simpeler moeten maken. In een van de voorstellen op milieugebied staat dat het doden of verstoren van dieren in bepaalde gevallen niet als opzettelijk wordt gezien. Projecten lopen in dat geval mogelijk minder snel tegen verboden aan. De BBB'ers schrijven in hun voorstel dat deze versoepeling moet worden uitgebreid.