Droogte na buien iets afgenomen, maatregelen langzaam afgebouwd

DEN HAAG (ANP) - De droogte in Nederland is door de regen van de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor nemen de effecten zoals verzilting op een aantal plaatsen af en kunnen enkele maatregelen geleidelijk worden afgebouwd, staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Het herstel van de waterstand kan wel nog weken tot maanden duren.

De gevallen neerslag brengt vooral verlichting in Zeeland en de hoger gelegen delen van het land. Verzilting neemt in de kustregio's af, maar alertheid blijft geboden, omdat het risico hierop wel groot blijft. Dat komt door de nog beperkte aanvoer vanuit de rivieren in combinatie met wind vanaf zee. Ook verzilting in het IJsselmeergebied blijft volgens Rijkswaterstaat een aandachtspunt.

De neerslag zorgt er ook voor dat maatregelen waar mogelijk afgebouwd kunnen worden. Wel blijft het verbod op oppompen van oppervlaktewater en grondwater op veel plaatsen voorlopig nog van kracht.