Nieuwe bondscoach Xavi: ik ben hier om te winnen

ZEIST (ANP) - Xavi Hernández begint met grote ambities als bondscoach van het Nederlands elftal. "Ik ben een winnaar. Wij zijn hier om te winnen", sprak de opvolger van de na het WK opgestapte Ronald Koeman tijdens een persconferentie in Zeist.

Xavi liet blijken enkele woorden Nederlands te kunnen. "Dank je wel", sprak hij toen hij het woord over mocht nemen van Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB.

"Ik heb veel connecties met dit land. Mijn gevoel vandaag is dat ik naar de universiteit van het voetbal ga", vervolgde Xavi. "Ik heb veel geleerd als speler en coach. Het belangrijkste is voor mij om een team en een familie te smeden. We willen wedstrijden domineren, initiatief nemen aan de bal en tegelijkertijd een team met passie en ambitie zijn. We willen meedoen, genieten en winnen."